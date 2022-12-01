Эмболо забил мяч в ворота Сербии на 44-й минуте

Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

На 44-й минуте забитым мячом отличился швейцарский нападающий Брил Эмболо.

Счёт в игре — 2:2.

Встреча проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Сборная Бразилии лидирует в таблице группы G, набрав шесть очков. Швейцария расположилась на втором месте (четыре). Камерун — на третьем (два), Сербия на четвёртом (два).

Ранее нападающий Душан Влахович вывел Сербию вперёд на 35-й минуте матча со Швейцарией.