Влахович вывел Сербию вперёд на 35-й минуте матча со Швейцарией

Сборная Сербии встречается с командой Швейцарии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

Сербскую команду вывел вперёд нападающий Душан Влахович на 35-й минуте.

Счёт встречи 2:1 в пользу подопечных Драгана Стойковича.

Матч проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Сборная Бразилии лидирует в таблице группы G, набрав шесть очков. Швейцария расположилась на втором месте (четыре). Камерун — на третьем (два), Сербия на четвёртом (два).

Ранее Александр Митрович сравнял счёт в матче со Швейцарией.