Дани Алвес стал самым возрастным игроком Бразилии на чемпионатах мира

Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, выйдя на игру с Камеруном, стал самым возрастным игроком национальной команды на чемпионатах мира — 39 лет 210 дней.

Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт в игре 0:0.

Главный судья матча — Исмаил Эльфат из США.

Групповой этап мундиаля в Катаре завершится 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стали известны составы сборных Бразилии и Камеруна на матч чемпионата мира.