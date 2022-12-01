Дани Алвес стал самым возрастным игроком Бразилии на чемпионатах мира
Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, выйдя на игру с Камеруном, стал самым возрастным игроком национальной команды на чемпионатах мира — 39 лет 210 дней.
Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт в игре 0:0.
Главный судья матча — Исмаил Эльфат из США.
Групповой этап мундиаля в Катаре завершится 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее стали известны составы сборных Бразилии и Камеруна на матч чемпионата мира.