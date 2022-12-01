Стали известны составы сборных Бразилии и Камеруна на матч чемпионата мира

Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Камеруна на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

В составе Бразилии с первых минут на поле выйдут: Эдерсон, Милитао, Бремер, Дани Алвес, Теллес, Родриго, Фред, Фабиньо, Антони, Жезус, Мартинелли.

За Камерун сыграют: Эпасси, Ву, Эбоссе, Толо, Фай, Ангисса, Кунде, Мбеумо, Нгамалё, Шупо-Мотинг, Абубакар.

Встреча между командами пройдёт в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сборные Сербии и Швейцарии назвали составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.