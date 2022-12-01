Влахович попал в стартовый состав Сербии на матч ЧМ-2022 со Швейцарией

Сборные Сербии и Швейцарии назвали составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

В стартовый состав Сербии попали Ваня Милинкович‑Савич, Павлович, Миленкович, Велькович, Митрович, Тадич, Живкович, Лукич, Костич, Сергей Милинкович‑Савич, Влахович.

У Швейцарии с первых минут встречи на поле выйдут: Кобель, Родригес, Шер, Аканджи, Видмер, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири, Эмболо.

Встреча пройдёт 2 декабря на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и начнётся в 22:00 мск.

Ранее бывший форвард «Твенте» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными Сербии и Швейцарии.