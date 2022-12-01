Булыкин: буду болеть за Сербию в матче ЧМ-2022 со Швейцарией

Бывший форвард «Твенте» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Сербии и Швейцарии.

«Сербы должны себя проявить и хорошо сыграть. Буду за них болеть. Во-первых, они братья нам. Во-вторых, там играет мой бывший одноклубник Тадич», — цитирует Булыкина «Спорт день за днём».

По его мнению, сербы должны будут переиграть швейцарцев за счёт самоотдачи и характера.

«Мы видели, что на чемпионате мира иногда выигрывают не сильнейшие, а те, у кого больше самоотдачи и лучше физическая форма. Поэтому самое главное — не допустить критических ошибок и не расслабляться. А сербы это могут. Поэтому думаю, что они сегодня победят», — заключил бывший игрок сборной России.

Сербы в матче третьего тура группы G 2 декабря встретятся со Швейцарией. Игра начнётся в 22:00 мск. Балканская сборная с одним очком занимает в турнирной таблице последнее место. Лидирует в группе Бразилия (шесть очков). Далее расположились Швейцария (три) и Камерун (одно).

Булыкин и Тадич вместе выступали за нидерландский клуб «Твенте».

Ранее болельщик сборной Сербии объяснил, почему решил вывесить флаг России на матче ЧМ.