Болельщик сборной Сербии объяснил, почему решил вывесить флаг России на матче ЧМ

В матче второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью.

Болельщики сербской команды вывесили на своей трибуне объединённые флаги России и Сербии, написав на них: «Одни цвета, одна вера».

«Здесь нет никакой политики. Мы одной веры, мы братья-христиане. Я лишь поддерживаю своих братьев по религии. Я был с ним же в России — сделал его перед ЧМ-2018», — цитирует болельщика «Чемпионат».

Встреча группы G на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакра завершилась со счётом 3:3.

Команда Сербии (одно очко) занимает четвёртое место в турнирной таблице группы G. Камерун (одно) расположился на третьем.

Ранее сообщалось, что на матче ЧМ болельщик кинул камерунцу Ондуа футболку сборной России.