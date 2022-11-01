На матче ЧМ болельщик кинул камерунцу Ондуа футболку сборной России

В матче второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью.

Встреча группы G на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 3:3.

После матча один из болельщиков кинул с трибуны на поле футболку сборной России для Гаэля Ондуа. Футболист с улыбкой подобрал футболку.

Игрок имеет российское гражданство. В первом туре Ондуа сыграл в бутсах с изображением российского флага.

Ранее в Норвегии предложили ФИФА наказать надевшего бутсы с российским флагом Ондуа.