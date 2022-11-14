Идеальный хет-трик Сычевого, удачное прощание Галактионова и победный выход Клаудиньо: чем запомнился 17-й тур РПЛ

«Урал» одержал победу над «Факелом» и установил клубный рекорд, а «Ростову» взять верх над «Крыльями Советов» помогли фирменные стандарты. «Зенит» дожал «Торпедо» благодаря удачному выходу на замену Клаудиньо, а «Пари НН» в последнем матче под руководством Михаила Галактионова обыграл «Ахмат». «Оренбург» пять раз огорчил «Краснодар», а Владимир Сычевой оформил эффектный хет-трик. Чем запомнился 17-й тур РПЛ — в материале RT.

Невероятная концовка от «Ахмата»

Уход Михаила Галактионова из «Пари Нижнего Новгорода» ждали всю осень. Предполагалось, что в ближайшее время он возглавит «Локомотив». Но только в ноябре слухи трансформировались в реальность. После матча с «Ахматом» тренер заявил, что покидает клуб, а спустя пару дней подписал соглашение с москвичами.

На прощание подопечные преподнесли наставнику отличный подарок, одержав две победы подряд. Сначала удалось сенсационно одолеть ЦСКА на выезде, а затем дома — набравших хороший ход грозненцев. Причём они после успеха в противостоянии с «Зенитом» смотрелись крайне блёкло и совершили огромное количество ошибок в обороне. Апофеозом стала неудачная скидка Юрия Журавлёва своему вратарю в эпизоде со вторым голом, которую перехватил Тимур Сулейманов. Сергей Ташуев даже посетовал, что выезд в Санкт-Петербург забрал у футболистов огромное количество эмоций.

В результате нижегородцы к 71-й минуте довели счёт до разгромного. Ещё до перерыва дебютный мяч в РПЛ забил 19-летний Ярослав Михайлов. Попутно он оказался самым молодым автором гола в истории команды в Премьер-лиге. А во втором тайме отличились уже упомянутый Сулейманов и Дмитрий Рыбчинский.

Однако в концовке хозяева едва не растеряли солидный гандикап. Сработали замены Ташуева. Свежий Евгений Харин выполнил результативную подачу на Владимира Ильина. А незадолго до финального свистка Артём Тимофеев поразил чужие ворота на подаче корнера. Более того, в промежутке между двумя голами в перекладину попал Гамид Агаларов. А уже в добавленное арбитром время пару раз партнёров спас Артур Нигматуллин.

Отменённый гол-красавец «Урала»

На мажорной ноте завершил первую часть сезона и «Урал». После двух ничьих он дома одолел «Факел» и завершил год в топ-10 таблицы РПЛ, притом что ещё в начале сентября шёл последним. Однако затем команда выдала рекордную семиматчевую серию, в которой набрала 17 очков. Столько на таком отрезке она не выбивала ни разу в истории.

В Воронеже вновь здорово проявили себя новички коллектива. Лазар Ранджелович отдал две результативные передачи. Теперь в его активе значатся семь баллов по системе «гол + пас» (4 + 3) в девяти играх РПЛ. А защитник Эммерсон, перешедший летом из «СКА-Хабаровска», отметился дебютным мячом, удачно сыграв головой на подаче стандарта.

Примечательно, что открыть счёт удалось Андрею Егорычеву. Полузащитник родился в Воронеже и занимался в местной ДЮСШОР-15, хотя за «Факел» поиграть не успел. Несмотря на это, он демонстративно не стал праздновать, подняв руки вверх. Но это не сильно утешило команду, которая не знает побед во всех турнирах на протяжении 11 матчей, а в гостях в текущем сезоне и вовсе ещё никого не обыгрывала.

Хозяева же в концовке могли довести дело до разгрома. Точку в красивой комбинации, в которой нашлось место классному пасу пяткой от Олега Шатова, поставил Алексей Каштанов. Однако судья отменил взятие ворот из-за фола Егорычева на сопернике. Его решение сильно расстроило президента клуба Григория Иванова, который выразил мнение, что такие эффектные голы отменять нельзя.

Фирменные стандарты «Ростова»

А «Ростов» в фирменной манере одержал победу над «Крыльями Советов» на выезде и ушёл на зимнюю паузу третьим. Как и в противостоянии с «Динамо», южане реже соперника владели мячом и нанесли почти в четыре раза меньше ударов (семь против 25). Однако хозяева лишь раз сумели огорчить совершившего девять сейвов Сергея Песьякова.

Гостей же в очередной раз выручили контратаки и стандарты. С игры в их составе отличился только Даниил Глебов, забивший в последних четырёх матчах три мяча. Два других пришли со стандартов. Неудивительно, что команда лидирует по этому показателю в лиге. Они принесли ей уже больше половины голов — 17 из 32.

Отдельная тема — пенальти. Коллектив Валерия Карпина в Самаре пробил 11-й, и до повторения рекорда чемпионатов России ему не хватает всего двух. А вот Николай Комличенко уже установил своеобразное достижение, заработав шестой одиннадцатиметровый. Это лучший результат, как минимум начиная с сезона-2008, когда начали отслеживать этот показатель.

В концовке форвард вдобавок выполнил результативную скидку на Максима Осипенко после подачи Даниила Уткина со штрафного. В нынешнем розыгрыше РПЛ нападающий отдал четвёртый голевой пас, притом что в прошлом сделал всего три.

Своевременные замены «Зенита»

А «Зенит» снова чуть не потерял очки в матче с уступающим в классе оппонентом. Занимающее последнее место «Торпедо» дома успешно обороняло свои владения на протяжении 70 минут, хотя и практически не переходило за середину поля. Показательный факт: единственный удар в створ хозяева нанесли лишь незадолго до финального свистка.

Петербуржцы, напротив, имели массу моментов, но грешили неточностью. А в паре эпизодов выручил партнёров Егор Бабурин. Однако, как это часто бывает, действующего чемпиона выручили замены. Оставшийся на скамейке Клаудиньо, едва появившись на поле, отдал тонкую передачу в штрафную на Малкома, забившего 12-й мяч в текущем сезоне РПЛ.

Следом полузащитник отличился самостоятельно, поставив точку в быстрой контратаке. Причём организовали её два других резервиста — Матео Касьерра и Густаво Мантуан. Неудивительно, что подопечные Сергея Семака идут первыми в лиге по количеству голов, забитых запасными, — десять.

Едва ли не более важным событием для них стало завершение скандала вокруг Дмитрия Чистякова. Защитник попал в заявку, хотя игрового времени не получил. По окончании встречи он подчеркнул, что конфликт полностью исчерпан после разговора с генеральным директором клуба Александром Медведевым.

«Мы команда, нас этот момент только сплотил. Было приятно чувствовать такую поддержку внутри коллектива. Болельщикам тоже огромное спасибо. Все мы люди, все ошибаемся», — отметил он.

Унизительный разгром «Краснодара»

А самой большой неожиданностью тура стал разгром, учинённый «Краснодару» «Оренбургом». С одной стороны, такой результат сложно назвать сенсационным, учитывая отличную форму новичка РПЛ и неважное состояние соперника. С другой, столь беспомощно южане не выглядели давно, а итоговый счёт (1:5) неприятно удивляет.

Одной из причин осечки послужили кадровые сложности. Из-за дисквалификаций встречу пропускали ведущие легионеры Джон Кордоба и Михайло Баньяц. А ещё в первом тайме из-за травм вынуждены были покинуть поле Кайо Панталеан и Никита Кривцов.

К тому же гости крайне неудачно начали встречу и пропустили уже на второй минуте от Владимира Сычевого. После этого они вынуждены были раскрываться, а быстрые футболисты атакующей группы хозяев с удовольствием врывались в свободные зоны на чужой половине и регулярно создавали моменты.

Разумеется, особенно неудержим был Сычевой. Нападающий не забивал в двух турах РПЛ подряд и выместил всю злость на подопечных Александра Сторожука. Он не просто отличился трижды, но оформил так называемый идеальный хет-трик: по разу огорчил Матвея Сафонова головой, а также левой и правой ногами. Особенно эффектным получился третий гол пяткой с близкой дистанции.

Также форвард оказался всего шестым исполнителем за последние десять лет, записавшим себе в актив более одного хет-трика за сезон РПЛ. В розыгрыше-2020/21 по два было у Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы. Теперь уроженец Крыма может попробовать переписать их достижение.

Пока же он помог «Оренбургу» одержать самую крупную победу в истории в элитном дивизионе и впервые забить пять за матч. Близки к рекордным и показатели домашних встреч. В них коллектив Марцела Лички одержал семь побед при одной ничьей и таком же количестве поражений. Это лучший результат в лиге. А по количеству голов дома (26) их опережает только «Зенит» (31).