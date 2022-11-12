Талалаев высказался о поражении «Торпедо» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал поражение столичного клуба в 17-м туре чемпионата России с «Зенитом».

«Зенит» во втором тайме включил пятую скорость, а мы присели с четвёртой на третью и дальше не смогли. Мы же немножко погадали на кофейной гуще, сделали определённые изменения, но, к сожалению, не смогли», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургской команды забитыми мячами отметились Малком и Клаудиньо.

Таким образом, «Зенит», набрав 42 очка, располагается на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Торпедо» с шестью очками осталось на 16-й строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу петербургского клуба в матче 17-го тура РПЛ с «Торпедо».