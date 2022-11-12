Семак — о победе «Зенита» над «Торпедо»: удовлетворены результатом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу петербургского клуба в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».

«Хорошая и качественная победа. Удовлетворены результатом. В обороне не дали ничего сопернику создать. Хорошо, что на такой ноте смогли завершить чемпионат», — цитирует Семака «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе петербургской команды забитыми мячами отметились Малком и Клаудиньо.

Таким образом, «Зенит», набрав 42 очка, располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с шестью очками осталось на 16-й строчке.

Ранее Семак высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым после матча 16-го тура чемпионата России с «Ахматом».