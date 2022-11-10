Семак заявил, что у него нет вопросов к Чистякову

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры и ошибки бывают у всех. Лично у меня никаких вопросов к Диме нет», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Он добавил, что разногласия между игроком и руководством были оперативно решены. По словам тренера, игрок не пропустил ни одного занятия с командой.

«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее Чистяков выложил командную фотографию с тренировки «Зенита».