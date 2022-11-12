Михаил Кержаков: я решил выступить в поддержку Чистякова, чтобы всё быстро погасить

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков объяснил, почему первым выступил в поддержку защитника команды Дмитрия Чистякова.

«Я решил выступить в поддержку Димы, чтобы всё быстро погасить. Из-за неправильно поданной информации стало формироваться мнение, будто что-то произошло, а Диму якобы убрали из состава», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

По его словам, люди начали думать, что защитника убрали из-за ошибки, а также ситуацию смутила новость о переходе Чистякова в «Ахмат».

«Зенит» уступил грозненской команде со счётом 2:1 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о ситуации с Чистяковым.