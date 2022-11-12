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Ловрен — о ситуации с Чистяковым: было недопонимание, а сейчас всё хорошо

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом».
Ловрен — о ситуации с Чистяковым: было недопонимание, а сейчас всё хорошо
  • Gettyimages.ru

«Сейчас всё хорошо. Дима вернулся обратно в команду. Один день было недопонимание, но самое главное сейчас то, что Чистяков снова вернулся к нам. Он заслуживает быть в составе. Он ментально силён. Мне нравится Дима», — цитирует Ловрена Sport24.

«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее Чистяков сообщил, что конфликт с руководством петербургского клуба исчерпан.

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