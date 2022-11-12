Чистяков заявил, что конфликт с руководством «Зенита» исчерпан
- Gettyimages.ru
«Конфликт исчерпан, никаких недопониманий. Было приятно, что поддержали, один из первых поддержал Миша Кержаков, дальше ребята подхватили», — приводит слова Чистякова ТАСС.
Он также подчеркнул, что у него нет никаких обид на клуб.
«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.
Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины скандала в клубе из-за Чистякова.