Узнать больше

Чистяков заявил, что конфликт с руководством «Зенита» исчерпан

Короткая ссылка
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сообщил, что конфликт с руководством петербургского клуба исчерпан.
Чистяков заявил, что конфликт с руководством «Зенита» исчерпан
  • Gettyimages.ru

«Конфликт исчерпан, никаких недопониманий. Было приятно, что поддержали, один из первых поддержал Миша Кержаков, дальше ребята подхватили», — приводит слова Чистякова ТАСС.

Он также подчеркнул, что у него нет никаких обид на клуб.

«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины скандала в клубе из-за Чистякова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить