Чистяков заявил, что конфликт с руководством «Зенита» исчерпан

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков сообщил, что конфликт с руководством петербургского клуба исчерпан.

«Конфликт исчерпан, никаких недопониманий. Было приятно, что поддержали, один из первых поддержал Миша Кержаков, дальше ребята подхватили», — приводит слова Чистякова ТАСС.

Он также подчеркнул, что у него нет никаких обид на клуб.

«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины скандала в клубе из-за Чистякова.