Аршавин назвал причины скандала в «Зените» из-за Чистякова

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации с защитником команды Дмитрием Чистяковым после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«После победы были бы другие эмоции. Но получилось по-другому, и, следовательно, другие эмоции. Все были очень расстроены. Надеюсь, Дима продолжит играть за наш клуб», — цитирует Аршавина «Известия».

«Зенит» уступил «Ахмату» со счётом 2:1 в матче 16-го тура РПЛ. Победный гол был забит после ошибки Чистякова. После матча в «Зените» сообщили, что игрок выведен из основного состава команды.

Ранее Чистяков выложил командную фотографию с тренировки «Зенита».