Мостовой считает, что «Спартак» и «Локомотив» находятся на разных полюсах

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение, что «Спартак» и «Локомотив» в настоящий момент находятся на разных полюсах, поэтому победа красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России стала закономерной.

«Сейчас «Спартак» и «Локомотив» находятся на разных полюсах, смотришь в таблицу и не понимаешь, как «Локомотив» до такого дошёл, поэтому победа со счётом 2:1 была абсолютно ожидаемой и закономерной», — цитирует Мостового ТАСС.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе красно-белых над «Локомотивом» в матче 17-го тура чемпионата России.