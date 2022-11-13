Салихова: Абаскаль — лучший тренер в РПЛ

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе красно-белых над «Локомотивом» в матче 17-го тура чемпионата России.

«Абаскаль, на мой взгляд, лучший тренер в РПЛ. Уверенный и дерзкий атакующий футбол, которой он ставит, нравится и команде, и болельщикам», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался об игре красно-белых в матче с «Локомотивом» в 17-м туре чемпионата России.