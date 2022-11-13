Хаджи — об игре с «Локомотивом»: в какой-то момент показалось, что «Спартак» подменили
«Очень рад, что победили в этом матче. Тем более с такой игрой, какая была во втором тайме. Это же безобразие какое! В какой‑то момент показалось, что подменили команду», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.
«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение, что красно-белые смогут побороться за чемпионство в текущем сезоне.