Каррера: «Спартак» однозначно поборется за чемпионство
«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с победой. Борьба за чемпионство? Однозначно, да», — цитирует Карреру «РБ Спорт».
По его словам, красно-белые находятся в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.
В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.
«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в 17-м туре чемпионата России.