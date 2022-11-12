Каррера: «Спартак» однозначно поборется за чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что красно-белые смогут побороться за чемпионство в текущем сезоне.

«Поздравляю всех болельщиков «Спартака» с победой. Борьба за чемпионство? Однозначно, да», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

По его словам, красно-белые находятся в чемпионской гонке Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес и Данил Пруцев. У железнодорожников отличился Вильсон Изидор.

«Спартак» с 36 очками расположился на втором месте в таблице РПЛ, обогнав «Ростов». «Локомотив» с 13 очками занимает 14-ю строчку.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу красно-белых в матче с «Локомотивом» в 17-м туре чемпионата России.