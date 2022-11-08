«Она играла потрясающе»: Кудерметова победила на Итоговом турнире WTA в парах, завершив сезон в топ-10 в обоих разрядах

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде. В финальном матче они взяли верх над чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой — 6:2, 4:6, 11:9. Благодаря этому успеху россиянка завершит сезон на второй строчке мирового парного рейтинга. В одиночном разряде она занимает девятое место, и это лучший результат в карьере 25-летней теннисистки.

Вероника Кудерметова, выступающая в паре с Элиcе Мертенс, стала победительницей Итогового турнира WTA. В финальном матче российско-бельгийский дуэт нанёс поражение чешским теннисисткам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой — 6:2, 4:6, 11:9.

Представительница России стала обладателем этого престижного трофея первый раз за шесть лет. Последняя победа российских теннисистов на Итоговом турнире датирована 2016 годом: тогда в парах триумфаторами стали Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Финальный матч с одной из лучших пар мира последних лет сложился для Кудерметовой и Мертенс непросто, хотя они и выиграли первый сет почти с разгромным счётом 6:2.

Во второй партии завязалась более напряжённая борьба в каждом розыгрыше. Вероника и Элисе сумели сделать брейк в седьмом гейме и повели 4:3, но тут же отдали свою подачу: Кудерметова на брейк-пойнте не справилась с мощнейшим форхендом Крейчиковой. А два следующих гейма чешки и вовсе взяли под ноль.

Казалось, что Барбора и Катержина поймали настоящий кураж, так как на супер-тай-брейке они уверенно повели 7:2, но россиянка с бельгийкой не собирались сдаваться. Особенно была полна решимости выиграть этот матч Кудерметова. Если у Мертенс впереди ещё выступление за сборную в Кубке Билли Джин Кинг, то для Вероники нынешний сезон по известным причинам заканчивался в этом финале и спортсменке было важно одержать в нём победу. Так что именно она взяла инициативу в свои руки, раз за разом завершая розыгрыши в свою пользу.

«Во время того тай-брейка при счёте 2:7 я сказала Элизе, что нам нужно верить, сохранять позитивный настрой и во что бы то ни стало продолжать работать», — отметила Вероника после матча.

Партнёрша же признала, что решающий вклад в победу в финале внесла именно 25-летняя уроженка Казани.

«Мы просто верили до последнего и хорошо справились с важными моментами. В конце Вероника играла потрясающе, а я такая: «Боже мой, нужно попасть!» По-моему, у нас всю неделю складывалась прекрасная динамика. Каждый матч мы выходили на корт с намерением победить, здорово помогал и позитивный настрой», — рассказала Мертенс.

Благодаря решительности и уверенности в себе россиянка и бельгийка выиграли шесть розыгрышей подряд и склонили чашу весов на свою сторону. Первый матч-пойнт Вероника заработала на подаче Крейчиковой, выдав серию резких диагональных ударов справа и вынудив соперницу отправить мяч в сетку. После этого Кудерметова отправилась подавать на матч, но сначала не попала в зону, а второй мяч полетел слишком мягко, что позволило Синяковой с ходу атаковать.

Новый шанс закончить встречу в свою пользу представился российско-бельгийскому дуэту уже через один розыгрыш. Мертенс активно сыграла на приёме, а Крейчикова ошиблась при ударе с лёта, отправив мяч далеко в аут.

Также по теме Двойной успех: как Медведев завоевал трофей в Вене и пробился на Итоговый турнир ATP Даниил Медведев завоевал второй титул в 2022 году и 15-й в карьере, победив на турнире ATP в Вене. В финале он в трёх сетах одолел...

Получив заветный трофей, Кудерметова призналась, что её переполняют эмоции и она невероятно счастлива. Россиянка поблагодарила публику за поддержку, команду тренеров — за подготовку, а партнёршу — за то, что боролась до конца.

«Во время всего сегодняшнего матча мы сохраняли позитивный настрой и выкладывались на все сто», — подчеркнула она.

Нынешний сезон стал настоящим прорывом для россиянки. В одиночном разряде она начала его на 31-й строчке мирового рейтинга, а завершила уже на девятом месте. Лишь осечка в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре не позволила Веронике отобраться на Итоговый чемпионат среди одиночниц.

Кроме того, 25-летняя теннисистка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема — «Роллан Гаррос», а также дошла до четвёртого круга Открытого чемпионата США.

Что касается выступления в парах, то дуэт с Мертенс сложился в конце прошлого сезона, а на старте нынешнего девушки с ходу добрались до полуфинала Australian Open, где проиграли всё тем же Крейчиковой и Синяковой. Затем они выиграли турнир в Дубае, а также сыграли в нескольких финалах. На «Роллан Гаррос» россиянка и бельгийка дошли до четвёртого круга, что позволило Кудерметовой подняться на вторую строчку мирового парного рейтинга. Несколько последующих неудач отбросили её ниже, но победа на Итоговом турнире вернёт Веронике второе место.

«Конечно, потрясающе попасть в десятку лучших как в одиночном, так и в парном разряде. Изначально я не думала о возможности пробиться топ-10. Я работала, верила и теперь очень рада завершить сезон с этим прекрасным трофеем», — подвела итоги года спортсменка.