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Чесноков считает, что Кудерметова может попасть на Итоговый турнир WTA в следующем году

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что теннисистка Вероника Кудерметова имеет хорошие шансы для участия в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в следующем году.
Чесноков считает, что Кудерметова может попасть на Итоговый турнир WTA в следующем году
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Я считаю, то, что хотя бы одна россиянка попала на итоговый турнир, — это уже очень хорошо, нас там не было шесть лет, представляете, насколько это сложно? Жалко, что Кудерметовой немного не хватило, но она прогрессирует и с каждым годом играет всё лучше и лучше», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что текущий сезон для российской теннисистки является одним из успешных в карьере. По его словам, в следующем сезоне Кудерметова попадёт на Итоговый турнир.

В четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) россиянка уступила гречанке Марии Саккари со счётом 6:1, 5:7, 6:4. Продолжительность игры составила 2 часа 36 минут.

За выход в финал турнира Саккари сыграет с победительницей пары Анна Калинская (Россия) — Мари Боузкова (Чехия). 

Ранее стали известны все участницы Итогового турнира WTA в Техасе.

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