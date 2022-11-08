Кудерметова и Мертенс стали победителями Итогового турнира WTA в парном разряде
Российско-бельгийский дуэт в финале соревнований обыграл чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катержину Синякову. Игра завершилась со счётом 6:2, 4:6, 11:9. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Напомним, что в полуфинальном матче Кудерметова и Мертенс обыграли нидерландку Деми Схурс и американку Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:1.
Призовой фонд турнира составляет $5 млн.
Ранее Ига Свёнтек объяснила поражение от Арины Соболенко в полуфинале Итогового турнира.