Кудерметова и Мертенс стали победителями Итогового турнира WTA в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс стали победителями Итогового турнира WTA в парном разряде, который прошёл в Форт-Уэрте (США).