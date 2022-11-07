Свёнтек объяснила поражение от Соболенко в полуфинале Итогового турнира

Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко в полуфинальном матче Итогового турнира WTA.

«В третьей партии я почувствовала, что это была не моя игра. У меня возникло чувство, что я играю слишком рискованно… А она использовала свои шансы», — цитирует Свёнтек Reuters.

Игра завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:1 в пользу белоруски. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.

В финале Итогового турнира Соболенко сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Ранее Соболенко прокомментировала победу над Свёнтек в полуфинале Итогового турнира.