Касаткина и Кудерметова поднялись в топ-10 рейтинга WTA
- РИА Новости
Первое место в рейтинге занимает полька Ига Свёнтек. Вторая — туниска Онс Жабер. Третья —американка Джессика Пегула.
Дарья Касаткина вернулась в первую десятку и расположилась на восьмом месте. Вероника Кудерметова впервые в карьере вошла в топ-10, занимая девятую строчку. Людмила Самсонова поднялась на 19-ю позицию. Екатерина Александрова — 20-я.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала рейтинг теннисистов в мужском одиночном разряде.