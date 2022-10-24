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Касаткина и Кудерметова поднялись в топ-10 рейтинга WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала рейтинг теннисистов в женском одиночном разряде.
Касаткина и Кудерметова поднялись в топ-10 рейтинга WTA
  • РИА Новости

Первое место в рейтинге занимает полька Ига Свёнтек. Вторая — туниска Онс Жабер. Третья —американка Джессика Пегула.

Дарья Касаткина вернулась в первую десятку и расположилась на восьмом месте. Вероника Кудерметова впервые в карьере вошла в топ-10, занимая девятую строчку. Людмила Самсонова поднялась на 19-ю позицию. Екатерина Александрова — 20-я.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала рейтинг теннисистов в мужском одиночном разряде.

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