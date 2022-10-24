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Карацев потерял 15 позиций в рейтинге ATP и опустился на 60-е место

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг теннисистов в мужском одиночном разряде.
Карацев потерял 15 позиций в рейтинге ATP и опустился на 60-е место
  • Gettyimages.ru

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает испанский теннисист Карлос Алькарас. Второй — Рафаэль Надаль. Третьим стал норвежец Каспер Рууд.

Россиянин Даниил Медведев остался на четвёртой строчке в рейтинге. Андрей Рублёв — восьмой, а Карен Хачанов — 18-й. Аслан Карацев потерял 15 позиций и опустился на 60-е место.

Ранее Жан-Рене Лиснар, первый тренер Медведева, рассказал, что у российского теннисиста было предложение о смене спортивного гражданства.

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