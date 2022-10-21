Первый тренер Медведева рассказал, почему теннисист отказался менять гражданство
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«Насколько знаю, у Даниила были определённые контакты, но он отказался менять гражданство. Как я понимаю, он всегда гордился тем, что играет за Россию», — цитирует Лиснара «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Медведев 8 октября досрочно завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане. 26-летний россиянин отказался продолжить полуфинальный матч с сербом Новаком Джоковичем из-за травмы.
Медведев является победителем Открытого чемпионата США — 2021 и финалистом трёх турниров Большого шлема. Российский теннисист также выиграл Итоговый турнир ATP 2020 года.
Ранее сообщалось, что у Медведева и его жены Дарьи родилась дочь.