Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе Халеп
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«Отреагировала на эту новость не так, как Халеп отнеслась к новости о допинге Шараповой. Думаю, Симона это сделала не специально. В любом случае, она сумеет оправдать себя, и всё снова встанет на свои места», — приводит слова Кудерметовой «Татар-информ».
Напомним, 31-летняя румынка осудила российскую теннисистку Марию Шарапову, когда в её допинг-пробе обнаружили мельдоний.
Халеп является победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Халеп рассказала, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат.