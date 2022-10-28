Узнать больше

Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе Халеп

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе румынки Симоны Халеп.
Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе Халеп
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

«Отреагировала на эту новость не так, как Халеп отнеслась к новости о допинге Шараповой. Думаю, Симона это сделала не специально. В любом случае, она сумеет оправдать себя, и всё снова встанет на свои места», — приводит слова Кудерметовой «Татар-информ».

Напомним, 31-летняя румынка осудила российскую теннисистку Марию Шарапову, когда в её допинг-пробе обнаружили мельдоний.

Халеп является победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Халеп рассказала, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить