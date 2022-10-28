Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе Халеп

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе румынки Симоны Халеп.

«Отреагировала на эту новость не так, как Халеп отнеслась к новости о допинге Шараповой. Думаю, Симона это сделала не специально. В любом случае, она сумеет оправдать себя, и всё снова встанет на свои места», — приводит слова Кудерметовой «Татар-информ».

Напомним, 31-летняя румынка осудила российскую теннисистку Марию Шарапову, когда в её допинг-пробе обнаружили мельдоний.

Халеп является победительницей двух турниров Большого шлема и выиграла 25 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Халеп рассказала, что в её допинг-пробе обнаружили запрещённый препарат.