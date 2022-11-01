«Травма носит бытовой характер»: что известно о госпитализации в Москве Карпова

Анатолий Карпов госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Об этом заявили сразу несколько источников, включая его супругу Наталью Буланову и пресс-службу фракции «Единая Россия» в Госдуме. По словам супруги, гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому в мозге. При этом она опровергла версию о нападении на него. Как сообщают СМИ, трёхкратный чемпион мира по шахматам введён в состояние искусственной комы и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Помимо закрытой черепно-мозговой травмы, у него диагностирован перелом бедра.

Инцидент с Анатолием Карповым не на шутку встревожил всех поклонников шахмат. Гроссмейстер, несмотря на почтенный возраст, и в 71 год оставался бодрым и вёл активный образ жизни, совмещая работу в Госдуме с общественной деятельностью. Например, только на днях он вернулся из Армении, где презентовал художественный фильм «Чемпион мира» о своём матче с Виктором Корчным в 1978-м на Филиппинах.

Тем неожиданнее оказались новости о возникших у бывшего спортсмена серьёзных проблемах со здоровьем. Тревоги добавляло то, что информация о его состоянии поступала противоречивая. Всерьёз напугал пост председателя Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалёва в социальных сетях. Он написал, что на Карпова напали на выходе из здания Госдумы и он находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Однако данные о намеренной атаке на Анатолия Евгеньевича опровергли сразу несколько источников. Во-первых, это сделал его помощник Альберт Степанян, сославшись на семью Карпова. Во-вторых, Telegram-канал Mash привёл слова его дочери, которая отметила, что отец получил повреждение в результате падения. Наконец, PR-директор Федерации шахмат России (ФШР) Кирилл Зангалис назвал слухи о нападении фейком.

«Сообщение о том, что Анатолий Евгеньевич Карпов избит, не соответствует действительности», — отметил журналист.

Однако информация о состоянии Карпова стала появляться пугающая. «112» и «Р-Спорт» сообщали о черепно-мозговой травме и переломе левой бедренной кости. Mash писал о госпитализации в отделение нейрореанимации Института им. Склифосовского, где депутат якобы был введён в искусственную кому.

А по версии «Известий», у него диагностировали отёк мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Дополнительно усложняют ситуацию хронические заболевания. Якобы мужчину даже подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Чуть больше подробностей рассказала его жена Наталья Буланова. Причём сначала она заверила, что супруг чувствует себя хорошо и даже находится дома, а все новости о нём назвала придуманными.

«Все сейчас звонят. Я просто поражаюсь! Ни нападения, ничего такого не было, полная ерунда. Он дома, и с ним всё хорошо. Это вообще частная ситуация... Мало ли, что может быть. Всё нормально, всех нужно успокоить», — заявила Буланова в интервью РЕН ТВ.

Однако позже она всё же призналась, что Карпов действительно испытывает проблемы со здоровьем, но они не носят опасного характера. По словам женщины, он получил повреждение, когда они вместе шли в магазин за кофе. Трёхкратный чемпион мира не удержал равновесие на скользкой мокрой дороге.

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи упал», — цитируют Буланову «Известия».

Она отметила, что в субботу на выходе из подъезда он снова поскользнулся и захромал, что побудило обратиться к врачам.

«Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, — говорят. — У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть — небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три — и всё. Я так думаю, надеюсь», — добавила женщина.

Как заверила Буланова, супруг пребывает в удовлетворительном состоянии и его жизни ничто не угрожает. Злополучная гематома же находится «в положительной динамике». В пресс-службе фракции «Единой России» в Госдуме, которую и представляет Карпов, также сочли полученную им травму бытовой и пообещали оказать ему и его семье всю необходимую поддержку.

«По информации, которой мы располагаем, депутат... был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученное повреждение носит бытовой характер. Мы находимся на постоянной связи с родственниками парламентария», — заявили в партии ТАСС.

А его коллега Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, удивилась, что вокруг шахматиста возникло такое количество непроверенных слухов и сплетен.

«Все звонят с разными версиями. Информация о том, что он был пьяный, — это уж точно ерунда какая-то. Такое ощущение, что все придумывают, кто что может. Я пыталась дозвониться до него, но телефон отключён. Не могу подтвердить что-то или опровергнуть», — заявила Журова Sport24.

Между тем на произошедшее уже отреагировал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, пожелавший Карпову скорейшего выздоровления. Присоединились к его словам и в ФШР. А бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Карякин признался, что находится на связи с представителями прославленного гроссмейстера.

«Я общаюсь с помощниками Анатолия Карпова — никакого нападения не было. Но он действительно госпитализирован. Если бы произошло нападение, то мы бы об этом сразу же узнали. Видимо, имело место неудачное стечение обстоятельств — падение. Пожелание Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».