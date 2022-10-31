Источник: шахматист Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что шахматист был найден без сознания у здания Госдумы 29 октября.

Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира, впервые завоевал титул в 1975 году и сохранял его до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ранее Карпов заявил, что воспринимает отстранение российских сборных как слабость ФИДЕ.