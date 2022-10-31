Источник: шахматист Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
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Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Уточняется, что шахматист был найден без сознания у здания Госдумы 29 октября.
Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира, впервые завоевал титул в 1975 году и сохранял его до 1985-го.
После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Ранее Карпов заявил, что воспринимает отстранение российских сборных как слабость ФИДЕ.