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Карпов заявил, что воспринимает отстранение российских сборных как слабость ФИДЕ

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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что ситуация с отстранением российских шахматистов от командных соревнований под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) показывает слабость организации.
Карпов заявил, что воспринимает отстранение российских сборных как слабость ФИДЕ
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«Всю ситуацию я воспринимаю как слабость ФИДЕ. У них никаких не было оснований, кроме мягкой рекомендации МОК. Сейчас же это слабые потуги. Уверен, что Аркадий Дворкович должен был решить этот вопрос прямо на выборном конгрессе, после выборов, где он получил колоссальную поддержку», — цитирует Карпова ТАСС.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных турнирах российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

ФИДЕ также на шесть месяцев отстранила Карякина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Швейцария не выдала шахматисту Карпову визу для поездки в Женеву.

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