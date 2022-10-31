Дворкович заявил, что состояние Карпова стабильное

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал состояние здоровья 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

«По моей информации, состояние Карпова стабильное», — цитирует Дворковича «Чемпионат».

Как сообщает Telegram-канал 112, Карпов был найден без сознания у здания Госдумы 29 октября. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.

Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, впервые завоевал титул в 1975 году и сохранял его до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее супруга шахматиста Анатолия Карпова Наталья Буланова прокомментировала информацию о его госпитализации.