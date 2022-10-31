В «Единой России» рассказали о состоянии Карпова

Пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме сообщила о состоянии чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

«Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», — говорится в сообщении.

Как сообщал Telegram-канал 112, Карпов был найден без сознания у здания Госдумы 29 октября. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.

Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, впервые завоевал титул в 1975 году и сохранял его до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что состояние Карпова стабильное.