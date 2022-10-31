В «Единой России» рассказали о состоянии Карпова
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«Анатолий Карпов в результате травмы был доставлен в одну из клиник столицы. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Полученная травма носит бытовой характер», — говорится в сообщении.
Как сообщал Telegram-канал 112, Карпов был найден без сознания у здания Госдумы 29 октября. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.
Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, впервые завоевал титул в 1975 году и сохранял его до 1985-го.
После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.
Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что состояние Карпова стабильное.