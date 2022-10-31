Помощник Карпова опроверг информацию о нападении на шахматиста
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«Никакого нападения не было. Всё нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет», — цитирует Степаняна ТАСС.
Как сообщает Telegram-канал 112, Карпов был найден без сознания у здания Госдумы 29 октября. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.
Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира, впервые завоевал титул в 1975 году и сохранял его до 1985-го.
После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.
Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказался об информации о возможном нападении на чемпиона мира Анатолия Карпова.