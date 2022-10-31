Дворкович отреагировал на информацию о нападении на Карпова

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказался об информации о возможном нападении на чемпиона мира Анатолия Карпова.

«Сомневаюсь в достоверности информации о нападении, но буду уточнять. Здоровья, безусловно, желаю!» — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Telegram-канал 112, Карпов был найден без сознания у здания Госдумы 29 октября. Медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.

Анатолий Карпов, двенадцатый чемпион мира, впервые завоевал титул в 1975 году и сохранял его до 1985-го.

После распада прежней системы определения чемпиона мира Карпов с 1993 по 1998 год трижды был чемпионом мира по версии ФИДЕ.

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