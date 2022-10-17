«Большая потеря для молодых игроков»: FIBA отстранила женскую сборную России от квалификации чемпионата Европы 2023 года

Женская сборная России по баскетболу не сможет продолжить выступление в отборочном турнире к чемпионату Европы 2023 года. Соответствующее решение принял исполком Международной федерации баскетбола. Ранее подопечные Алексея Ковалёва провели два матча в квалификации, они лидировали в своей группе. По словам самого наставника, команда продолжит проводить сборы и будет готовиться к возвращению на мировую арену. А трёхкратная чемпионка континента Мария Степанова отметила, что решение ударит в первую очередь по молодым спортсменкам.

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение не допускать сборные России и Белоруссии к отборочному турниру к чемпионату Европы 2023 года, говорится на официальном сайте организации.

«Сегодняшнее решение, которое было принято после тщательного рассмотрения последних событий конфликта на Украине, решений исполнительного комитета FIBA и рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), означает, что женские сборные России и Белоруссии исключаются из предстоящих в ноябре и феврале отборочных матчей Евробаскета», — говорится в заявлении.

Результаты обеих команд в соответствующих группах объявлены недействительными. Россиянки выступали в группе F вместе с командами Дании, Черногории и Австрии. Отечественная команда занимала первое место в таблице, одержав две победы и набрав четыре очка в двух матчах. Команда Белоруссии лидировала в группе I.

Главный тренер российских баскетболисток Алексей Ковалёв заявил, что сложно сдерживать эмоции после объявления решения, так как до последнего сохранялась надежда на благополучный исход и продолжение борьбы в квалификации.

«Самая неприятная новость для всей сборной. Руки мы точно не опустим, будем собираться и готовиться, чтобы когда‑то вернуться в хорошем состоянии, во всеоружии. Официальных игр на протяжении двух лет у нас не будет. Непростая ситуация у всех, не только в баскетболе. Слышал, что где‑то возвращают наших, надеялись, что будут к спортсменам нейтральны, но оказывается, что спорт — это политика», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Трёхкратная чемпионка Европы Мария Степанова, напротив, призналась, что не питала особых надежд на благосклонность международных спортивных структур к российским командам.

«Напротив, я чётко понимала, что игровые виды спорта вряд ли сейчас допустят. Потому что это могло повлечь массовые отказы других сборных. В индивидуальных видах, таких как теннис, всё проще: если один игрок не захотел играть, то это не повлияет на весь турнир. В боксе вообще свой мир, и они волевым решением определили, что спорт — это спорт, а политика — политика. Кулаком по столу ударили: кто не хочет биться, пожалуйста, не бейтесь. А в командных видах всё гораздо сложнее. Организаторы, видимо, боятся, что турнир вообще будет сорван, поэтому таким образом перестраховываются», — заявила бывшая баскетболистка в разговоре с RT.

Она также отметила, что, как ни странно, в профессиональных лигах США также не обращают внимания на гражданство спортсменов.

«Они живут своей жизнью, им без разницы, россиянин или не россиянин. А у нас вот политика вылезла на первый план. Не понимаю, как можно всё грести под одну гребёнку. Всегда спорт был вне политики. Но все люди, и эмоции берут верх как у спортсменов, так и у тренеров. И у рефери свои взгляды на жизнь, которые могли бы проявиться на площадке. Такая вот странная и сложная ситуация», — подчеркнула Степанова.

Особо двукратная обладательница бронзовых медалей Олимпиады отметила негативное влияние санкций на развитие молодых баскетболисток, которым нужно набираться опыта.

«Для них это большая потеря, ведь просто попадание в национальную команду — это уже выход на другой уровень. И это цель, наверное, каждого игрока — пробиться в сборную. И потом уже попасть на турниры большого масштаба, где совсем другие эмоции, другой ритм. А игры внутри страны — это совсем иное, особенно сейчас, когда многие легионеры уехали. Можно сказать, что нет даже достойного спарринга. Очень жаль, что страдают спортсмены. Но нам остаётся только надеяться, что здравый смысл рано или поздно возьмёт верх», — заключила собеседница RT.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о произошедшем очень лаконично.

«Не хочется комментировать политические решения. Очень жаль», — приводит слова бывшей спортсменки «Матч ТВ».

Чемпионат Европы 2023 года пройдет с 15 по 25 июня в Словении и Израиле. Сборные этих стран напрямую проходят в финальный раунд. Еще 14 путевок получат 10 победителей групп и четыре лучшие команды из числа занявших вторые места.