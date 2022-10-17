Женская сборная России пропустит Евробаскет-2023

Международная федерация баскетбола (FIBA) решила отстранить женскую сборную России от участия в квалификации чемпионата Европы 2023 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В отборочном этапе турнира россиянки выступали в группе F вместе с командами Дании, Черногории и Австрии. Сборная России занимала первое место в таблице, набрав четыре очка в двух матчах. Команда Белоруссии лидировала в группе I.

Отмечается, что результаты команд в группах будут аннулированы.

Напомним, накануне FIBA приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Чемпионат Европы в 2023 году пройдёт в Словении и Израиле.

Ранее сообщалось, что президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что в настоящий момент не стоит пока рассуждать о возвращении российского спорта на международную арену.