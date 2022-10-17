Женская сборная России пропустит Евробаскет-2023
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В отборочном этапе турнира россиянки выступали в группе F вместе с командами Дании, Черногории и Австрии. Сборная России занимала первое место в таблице, набрав четыре очка в двух матчах. Команда Белоруссии лидировала в группе I.
Отмечается, что результаты команд в группах будут аннулированы.
Напомним, накануне FIBA приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.
Чемпионат Европы в 2023 году пройдёт в Словении и Израиле.
Ранее сообщалось, что президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что в настоящий момент не стоит пока рассуждать о возвращении российского спорта на международную арену.