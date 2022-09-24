Кириленко: РФБ состоит в прекрасных отношениях с иностранными коллегами

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что в настоящий момент не стоит пока рассуждать о возвращении российского спорта на международную арену.

«Это исключительно политический вопрос, и как только он будет решён, Россия вернётся на международные турниры. Все наши иностранные коллеги состоят с нами в прекрасных отношениях, мы на связи», — цитирует Кириленко «Матч ТВ».

По его словам, конечно, сборная России хочет играть с самыми сильными командами в мире.

«Уровень может расти, только когда играешь с лучшими», — заключил он.

Напомним, накануне FIBA приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Ранее Кириленко заявил, что FIBA стремится к соблюдению нейтралитета.