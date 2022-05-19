Кириленко: FIBA стремится к соблюдению нейтралитета

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что Международная федерация баскетбола (FIBA) делает всё возможное, чтобы соблюдать нейтралитет и разделять спорт и политику.

«Я на связи с FIBA постоянно, и при сегодняшней политической напряженности FIBA делает всё возможное, чтобы следовать нейтральности и разделять спорт и политику», — цитирует Кириленко ТАСС.

По его словам, главный момент, который сейчас существует, — это вопрос безопасности команд и логистики передвижений. Он также отметил, что это главная причина, по которой РФБ приостанавливает сейчас своё участие в официальных турнирах.

Напомним, накануне FIBA приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Мужской Кубок мира состоится в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. Вместе с россиянами от квалификации была отстранена сборная Белоруссии.

Женский Кубок мира — 2022 пройдет с 22 сентября по 1 октября в Австралии. Сборную России на турнире заменит национальная команда Пуэрто-Рико.

Ранее ЦСКА уведомил Евролигу о намерении принять участие в турнире, несмотря на санкции.