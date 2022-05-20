Сборная Черногории примет участие в Евробаскете-2022 вместо России

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Правление европейского подразделения Международной федерации баскетбола (FIBA) приняло решение заменить сборную России на команду из Черногории на чемпионате Европы 2022 года.
Сборная Черногории примет участие в Евробаскете-2022 вместо России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщается на официальном сайте FIBA.

Отмечается, что сборная Черногории стала командой с лучшей статистикой побед и поражений среди тех, кто не смог квалифицироваться на Евробаскет. Команда будет играть в группе A, матчи которой пройдут в Тбилиси.

Также FIBA отстранила российские и белорусские клубы от участия в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.

Напомним, накануне федерация приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что FIBA стремится к соблюдению нейтралитета.

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