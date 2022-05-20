Сборная Черногории примет участие в Евробаскете-2022 вместо России

Правление европейского подразделения Международной федерации баскетбола (FIBA) приняло решение заменить сборную России на команду из Черногории на чемпионате Европы 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте FIBA.

Отмечается, что сборная Черногории стала командой с лучшей статистикой побед и поражений среди тех, кто не смог квалифицироваться на Евробаскет. Команда будет играть в группе A, матчи которой пройдут в Тбилиси.

Также FIBA отстранила российские и белорусские клубы от участия в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.

Напомним, накануне федерация приняла решение исключить сборные России и Белоруссии из всех турниров под своей эгидой.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что FIBA стремится к соблюдению нейтралитета.