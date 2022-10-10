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Баскетболист Эртель ответил на критику из-за переезда в Россию

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Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель высказался о своём решении перейти в «Зенит».
Баскетболист Эртель ответил на критику из-за переезда в Россию
  • Legion-Media

«Для тех людей, которые критикуют меня за решение переехать в Россию: мне абсолютно всё равно, знайте это. Так что можете не извиняться. Просто живите своей жизнью. Заранее спасибо», — написал Эртель в социальных сетях.

Эртель подписал контракт с «Зенитом» 21 сентября. Француз в сезоне-2021/22, играя за испанский «Реал Мадрид», провёл в Евролиге 27 матчей, в среднем во внутреннем чемпионате набирал 9,8 очка, делал 2,3 подбора и 4,5 передачи.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке Единой лиги ВТБ по баскетболу.

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