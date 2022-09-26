Роман Ротенберг: БК «Зенит» подтвердил, что он по праву сильнейший в стране
«Наши парни обыграли в финале ЦСКА и подтвердили, что они по праву сильнейшие в стране. Так держать», — написал Ротенберг в своём Telegram-канале.
Команда из Санкт-Петербурга в финальном матче нанесла поражение московскому ЦСКА со счётом 71:70.
Бронзовые медали завоевал казанский УНИКС, который в матче за третье место одолел белградский «Партизан» (83:77).
Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с чемпионом Европы по баскетболу Эртелем.