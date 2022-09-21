«Зенит» подписал контракт с чемпионом Европы по баскетболу Эртелем

Баскетбольный клуб «Зенит» сообщил о подписании контракта с защитником сборной Франции Томасом Эртелем.

Контракт с французским баскетболистом заключён по системе «1 + 1».

«Мы рады приветствовать Томаса в нашей команде. Это отличный игрок с огромным опытом выступлений на высшем уровне. Мы верим, что Томас Эртель поможет нам достичь целей, которые мы поставили на этот сезон», — цитирует главного тренера «Зенита» Чави Паскуаля пресс-служба клуба.

Баскетболист известен по выступлениям за французские «По-Ортез», «АСВЕЛ» и «Страсбург», турецкий «Анадолу Эфес», а также испанские «Аликанте», «Баскония», «Барселона» и «Реал Мадрид». В составе национальной сборной Франции стал серебряным призёром Игр-2020 и победителем Чемпионата Европы 2013 года.

Ранее сообщалось, что национальная команда Испании обыграла сборную Франции в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.