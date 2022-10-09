«Неслабое испытание»: Квят дебютировал в NASCAR Xfinity и показал второй результат в истории своей команды

Даниил Квят всеми силами стремится закрепиться в NASCAR. 9 октября он дебютировал во втором дивизионе американской серии гонок, Xfinity, на трассе в Шарлотт и занял 15-е место. Это второй результат на кольцевых трассах в истории новой команды россиянина — Sam Hunt. Также пилот продолжает выступление за Team Hezeberg в высшей категории турнира. Там в квалификации этого уик-энда он занял 33-е место.

Даниил Квят изо всех сил старается закрепиться в американской гоночной серии NASCAR. Вообще, в этом сезоне он планировал принять участие в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC). Однако за две недели до старта турнира российской команде G-Drive Racing пришлось с него сняться из-за требований FIA подписать специальный документ в связи с ситуацией на Украине. Пилоты сочли некоторые пункты «неприемлемыми» и отказались от выступления.

После этого Даниил переключил своё внимание на NASCAR, которая не стала ущемлять российских участников и предъявлять к ним какие-то особые требования. Пилот, который большую часть карьеры провёл в «Формуле-1», получил соответствующую лицензию и впервые сел за руль сток-кара в середине лета, когда заключил соглашение с новичком турнира — командой Team Hezeberg.

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Дебютная гонка Квята состоялась в Индианаполисе в конце июля, и он стал первым в истории россиянином, выступившим в NASCAR, причём сразу в высшем дивизионе. Впрочем, добиться с ходу высоких результатов Даниилу не удалось — он сошёл с дистанции. А во второй гонке приехал последним, опередив в генеральной классификации лишь Кими Райконнена, который вовсе не добрался до финиша.

Очевидно, что спортсмену не хватает соревновательного опыта, так как его команда принимает участие не во всех этапах серии, а лишь в тех, которые проходят на кольцевых трассах. Поэтому россиянин решился пойти на необычный эксперимент — совместить выступление в двух дивизионах. Он договорился с командой Sam Hunt из второго по силам подразделения NASCAR – Xfinity Series, что позволило ему выступить за один уик-энд сразу в двух гонках в Шарлотте. В новом коллективе Даниил выступает на Toyota под номером 26, под которым в своё время участвовал в «Формуле-1». Эти же цифры красуются на его машине Team Hezeberg.

Объявление Квята о предстоящем насыщенном уик-энде вызвали разговоры о том, насколько вообще возможно такое выступление на два фронта. По мнению американского журналиста Боба Покрасса, который специализируется на освещении NASCAR, для гонщика это не должно стать сложностью. Также он отметил, что Sam Hunt может дать россиянину даже больше, чем команда из более высокого дивизиона.

«Его команда в NASCAR Cup работает на неполном расписании и продолжает искать свой путь. Что касается Квята и его будущего в NASCAR, пока рано говорить, сможет ли он преуспеть в этих чемпионатах», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

Сам Квят с воодушевлением ждал возможности попробовать себя на двух турнирах в Шарлотте.

«Трасса, на мой взгляд, очень интересная и весьма непростая. В ней всего понемногу: извилистые участки, интенсивное торможение, коварные шиканы, местами кочки — получается очень интересный заезд. Водителя ждёт неслабое испытание, и для гонок это тоже здорово», — поделился мнением спортсмен.

В связи с выступлением в двух дивизионах у россиянина выдалась очень насыщенная суббота. За один день он провёл по два тренировочных и квалификационных заезда на разных машинах, а также полноценную гонку в Xfinity.

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Даниил стартовал в ней по результатам квалификации на 24-м месте, но проколол шину, из-за чего пришлось терять время на пит-стопе. Возвратившись на трассу, гонщик превысил скорость и получил штраф в виде проезда по пит-лейну. Всё вместе отбросило его на 35-ю позицию, но впоследствии Квят оказался «лаки-догом» — то есть первым из отстающих на круг. По правилам гонки такому пилоту в режиме жёлтых флагов позволяется обогнать пейс-кар и встать в хвосте пелотона, отыграв таким образом круг отставания. За девять кругов до финиша россиянин занимал 12-е место, но финишировал в итоге на 15-м.

По окончании заезда пилот написал в соцсетях, что очень рад такому итогу гонки, а в первую очередь тому, что удалось отыграть 20 позиций отставания. Как оказалось, Квят показал второй результат в истории Sam Hunt на кольцевых трассах. В команде, хотя и назвали гонку в исполнении россиянина «американскими горками», остались весьма довольны его выступлением и дали понять, что их сотрудничество продлится дальше.

«Мы в высшей степени гордимся Даниилом и командой 26. Упорный труд дал результат, и нынешний сезон показал, насколько эта группа может быть стойкой. Далее Вегас!» — говорится в сообщении Sam Hunt в соцсети.

В Шарлотте Квяту предстоит ещё одна гонка — в рамках NASCAR Cup Series. В квалификации он занял 33-е место, опередив своего напарника по команде Hezeberg Лориса Хеземанса, который стал 36-м.