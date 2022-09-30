Квят за один уик-энд примет участие в двух дивизионах Nascar

Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с командой Sam Hunt Racing, которая выступает во втором по силе дивизионе — NASCAR Xfinity Series.

«Насыщенный уик-энд на трассе в Шарлоте! Гонка в Xfinity Series и NASCAR Cup», — написал Квят в своих социальных сетях.

Российский пилот будет пилотировать Toyota команды Sam Hunt Racing в субботу, а уже в воскресенье примет участие в высшем дивизионе NASCAR Cup, однако не уточнил, за какой коллектив.

Экс-гонщик «Формулы-1» дебютировал в Кубке Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) 1 августа, но не смог добраться до финиша из-за проблем с подвеской.

Этап в Шарлоте пройдёт 8 и 9 октября.

Ранее сообщалось, что Квят из Team Hezeberg принял участие во второй в карьере гонке в NASCAR Cup Series.