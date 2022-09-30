военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Квят за один уик-энд примет участие в двух дивизионах Nascar

Короткая ссылка
Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с командой Sam Hunt Racing, которая выступает во втором по силе дивизионе — NASCAR Xfinity Series.
Квят за один уик-энд примет участие в двух дивизионах Nascar
  • Gettyimages.ru

«Насыщенный уик-энд на трассе в Шарлоте! Гонка в Xfinity Series и NASCAR Cup», — написал Квят в своих социальных сетях.

Российский пилот будет пилотировать Toyota команды Sam Hunt Racing в субботу, а уже в воскресенье примет участие в высшем дивизионе NASCAR Cup, однако не уточнил, за какой коллектив.

Экс-гонщик «Формулы-1» дебютировал в Кубке Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) 1 августа, но не смог добраться до финиша из-за проблем с подвеской.

Этап в Шарлоте пройдёт 8 и 9 октября.

Ранее сообщалось, что Квят из Team Hezeberg принял участие во второй в карьере гонке в NASCAR Cup Series.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить