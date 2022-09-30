Квят за один уик-энд примет участие в двух дивизионах Nascar
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«Насыщенный уик-энд на трассе в Шарлоте! Гонка в Xfinity Series и NASCAR Cup», — написал Квят в своих социальных сетях.
Российский пилот будет пилотировать Toyota команды Sam Hunt Racing в субботу, а уже в воскресенье примет участие в высшем дивизионе NASCAR Cup, однако не уточнил, за какой коллектив.
Экс-гонщик «Формулы-1» дебютировал в Кубке Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) 1 августа, но не смог добраться до финиша из-за проблем с подвеской.
Этап в Шарлоте пройдёт 8 и 9 октября.
Ранее сообщалось, что Квят из Team Hezeberg принял участие во второй в карьере гонке в NASCAR Cup Series.