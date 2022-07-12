Живой подарок Трусовой, необычное платье Щербаковой и эксперименты Валиевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова получила в подарок от китайских поклонников собаку Селму, которая стала шестой в её семье. Анна Щербакова представила на шоу «Чемпионы» в Сочи новый показательный номер. Камила Валиева попробовала свои силы в парном катании. А Илья Авербух поделился переживаниями по поводу телепроекта «Ледниковый период». Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Питомец Трусовой

В собачьей семье Александры Трусовой пополнение: китайские болельщики подарили фигуристке белого щенка породы мальтипу по кличке Селма. Это уже шестой питомец спортсменки. Также у неё живут чихуа-хуа Тина, пудель Лана, басенджи Алита, пудель ти-кап Элла и хаски Джек. Кроме того, у серебряной призёрки Олимпиады в Пекине есть ещё две кошки.

«Спасибо за это чудо», — подписала спортсменка фотографии с животным.

Собаку привезли Александре прямо в Новогорск, где она находилась на сборе с группой Этери Тутберидзе. Пользуясь тем, что в это же время на базе занимались легкоатлеты, Трусова снова побывала на тренировке по прыжкам с шестом вместе с Елизаветой Бондаренко. А несколько дней спустя легкоатлетка нанесла ответный визит и провела время на льду вместе с Александрой.

«Спасибо за наставничество, коньки и возможность попробовать», — написала девушка в социальных сетях, обращаясь к Трусовой.

Совсем недавно Александра жаловалась, что боится прыгать с шестом, но впоследствии смогла справиться с эмоциями. После этого она не спешит называть себя абсолютно бесстрашной: есть вещи, на которые фигуристка пойти не готова. Например, она призналась, что боится кататься на аттракционах.

«Не на всех, конечно, но на некоторые не сяду никогда в жизни», — заявила спортсменка.

Возможно, Марку Кондратюку, который любит разного рода экстрим, удастся переубедить свою девушку. Тем более в настоящий момент они вместе проводят время в Сочи, где есть множество интересных аттракционов.

Импровизации Кондратюка

Хореограф Никита Михайлов рассказал о своём отношении к импровизации фигуристов во время выступлений. По его мнению, есть спортсмены, которым это мешает, но некоторым, напротив, идёт на пользу. В качестве примера специалист привёл Кондратюка, зачастую добавляющего в программу собственные элементы.

«Марку это помогает. Он импровизирует в тех кусках, где может себе позволить. Всё-таки имеется какая-то основная канва, которая нерушима. Но некоторые моментики он добавляет от себя, делает это, чтобы было удобно выполнить остальную программу. Поэтому в его случае отношусь к импровизации положительно. Он это умеет... Иногда люди импровизируют, выбрасывая что-то, а он просто заменяет», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

Он также отметил, как важно не разрушить идею программы и органично вписать незапланированные элементы. По его мнению, таким качеством обладают не многие атлеты.

«Могу назвать Андрея Лутая, это было ещё во времена, когда мы катались у Алексея Николаевича Мишина. Из нынешних ребят выделяется Илья Яблоков. Он может что-то эдакое сделать», — добавил хореограф.

Премьера Щербаковой

В Сочи состоялось ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», в котором Анна Щербакова представила новый показательный номер. Он поставлен под песню «Молитва» на стихи Булата Окуджавы в исполнении Регины Спектор.

Специально для него было сшито новое платье — тёмно-фиолетового цвета с закрытыми плечами, вырезом на спине и длинной полупрозрачной юбкой. Как рассказала фигуристка, наряд изготовили в рекордные сроки, буквально за сутки.

«Очень понравилось кататься здесь! Немного переживала из-за того, что это моё первое выступление после отдыха. Хотела достойно справиться со своей частью, выполнить все элементы. Но уже после первого шоу осознала, что тут комфортная атмосфера, я привыкаю к прокатам, начинаю спокойнее к ним относиться. Понимаю, главная задача — выполнить все элементы, но при этом порадовать зрителей, кататься для них, больше раскрываться», — поделилась эмоциями олимпийская чемпионка.

Шоу проходит в ледовом дворце «Айсберг», где в 2014-м состоялся олимпийский турнир. Как оказалось, Щербакова присутствовала на соревнованиях в качестве зрителя. Тогда ей было лишь десять лет. По признанию спортсменки, Игры произвели на неё неизгладимое впечатление, а арена тогда показалась в десять раз больше, чем на самом деле.

«Безусловно, в душе у меня сейчас гордость от того, что я катаюсь на этом же стадионе. А в тот момент смотрела Олимпиаду и даже не задумывалась, что когда-нибудь смогу достичь таких высот. Смотрела и восхищалась», — призналась спортсменка.

После шоу Щербакову спросили, готова ли она попробовать себя в парном катании, например в «Ледниковом периоде», но она отказалась даже думать об этом.

«Честно, вообще не могу такое представить, поскольку даже со стороны боюсь смотреть. Когда они делают поддержки, всегда нервничаю и отворачиваюсь. А ведь речь идёт о профессионалах. Поэтому если и решусь сделать это с профи, буду очень переживать. А с тем, кто на коньках неуверенно стоит… Представить даже не могу. Мне кажется, нужно быть абсолютно бесстрашным человеком», — цитирует Щербакову Sport24.

Проба пера Валиевой в парном катании

А вот Камила Валиева, как и ранее Трусова, таких экспериментов не испугалась. 16-летняя фигуристка дебютировала в ледовом спектакле «Аленький цветочек», который ставит команда олимпийской чемпионки Татьяны Навки. В рамках шоу Камила исполняет несколько парных элементов с Дмитрием Соловьёвым.

Как призналась спортсменка, данный опыт показался ей довольно необычным.

«Мы с Димой начали кататься потихоньку, делали поддержки на полу. Сначала было страшно, но потом, как и с прыжками, ты привыкаешь, остальное ощущаешь, как будто делал это много раз», — приводит слова Валиевой Sport24.

Фигуристка также отметила, что ей не приходится делать выбор между шоу и соревнованиями: она готовится к предстоящему сезону, а участие в спектакле помогает совершенствоваться в искусстве презентации.

«Шоу — это другое. Ты стараешься работать на публику, передаёшь эмоции. В спорте же следишь за элементами. Там тоже есть образ, но более сжатый. Шоу очень даже полезно, как мне кажется, поскольку ты развиваешь актёрское мастерство, стараешься больше смотреть на публику», — подчеркнула чемпионка Европы.

Навка, в свою очередь, также отметила, что новый опыт пойдёт Валиевой на пользу.

«То, что Камила получает удовольствие от катания с мужчиной, с представителем противоположного пола, поможет ей в спорте. В следующем сезоне она выйдет с новыми эмоциями, с новым умением показать себя в программах. Смотришь на Камилу — и сердце замирает. Она такая маленькая, но уже с огромной энергией», — заявила олимпийская чемпионка.

Грант Авербуха и перспективы «Ледникового периода»

Недавно стало известно, что шоу Авербуха получили грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 27,5 млн рублей. По словам постановщика, для него это очень важное событие.

«Гранты выделяются на проекты и Москвы, и Сочи, и Ессентуков. Хочу сказать, эти деньги целевые, они идут не мне, а сразу на погашение аренды, гонорары. Конечно, это снимает определённое бремя, помогает нам показывать все шоу в полном объёме», — цитирует Авербуха Sport24.

Также по теме Танец без обязательств: почему к желанию Авербуха начать тренерскую карьеру нужно относиться проще К желанию хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру стоит относиться с интересом, но не торопить события. Чтобы добиться...

По его словам, поддержка такого рода сейчас необходима, потому что программы обходятся довольно дорого: например, 30 представлений в Сочи и Ессентуках стоят около 90 млн рублей.

«Мы старались в этом году, много гастролировали. Никогда на протяжении моих 20 лет работы на данном поприще никаких грантов не было, но помощь государства в проектах присутствовала. Мне кажется, это действительно очень важно, потому что эта поддержка в первую очередь не для меня лично, а для ребят, которые выступают», — сказал Авербух.

Кроме того, постановщик сообщил, что пока нет никакой определённости по поводу другого его важного детища — «Ледникового периода». Ему очень бы хотелось сохранить проект, ведь он всегда служил на благо этого вида спорта. Например, после Олимпиады в Ванкувере, где россияне взяли только две медали в фигурном катании, именно благодаря телешоу, по мнению Авербуха, наблюдался огромный наплыв детей в секции.

«К «Ледниковому периоду» фигуристы относятся уважительно. Конечно, его нельзя сравнивать со спортом и проводить какие-то параллели. Это совершенно разные задачи и подходы, но тем они и прекрасны. Здесь есть возможность авторской реализации, а в спорте — победы на Олимпиаде», — отметил серебряный призёр Игр.

Споры о музыке

Межсезонье — время работы над новыми программами, важнейшую часть которой составляет выбор музыки. Иногда получается так, что фигуристы выбирают композиции, под которые уже кто-то катался ранее. По мнению композитора Александра Гольдштейна, в таких ситуациях спортсменам нужно быть уверенными, что они смогут сделать постановку лучше.

«Есть огромный риск, что тебя будут сравнивать, причём не в твою пользу», — объяснил композитор.

Он отметил, что бывали случаи, когда к нему приходили два клиента с одинаковой музыкой, и он пытался отговорить их от такого выбора. Но иногда, по словам Гольдштейна, тренеры специально выбирают известные композиции.

«Они думают, что программа их воспитанников будет лучше. Отговорить в таких случаях очень сложно. Все уверены в себе. Моя задача — донести всё это до их сведения, а окончательное решение останется за наставниками, спортсменами, хореографами. Послушают — хорошо», — сказал Гольдштейн.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призналась, что её даже раздражает стремление спортсменов кататься под одну и ту же музыку.

«Юные спортсмены часто просят поставить программу Юдзуру Ханю, или Сёмы Уно, или Анны Щербаковой, или Александры Трусовой, Алины Загитовой, Евгении Медведевой… Это так ограничивает их самих, что меня просто приводит в ужас. Но такая раскрученность телевидением известных «брендов» в итоге немного ограничивает список музыки в фигурном катании», — приводит слова тренера «Чемпионат».