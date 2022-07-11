Щербакова назвала главное отличие между работой с Авербухом и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сравнила работу с Этери Тутберидзе и Ильёй Авербухом.

«Главное отличие — степень моего участия в постановке. Возможно, Илья Изяславич не знает, какие элементы у меня получаются лучше. Даниил Маркович и Этери Георгиевна обычно понимают, что я могу сделать», — цитирует Щербакову Sport24.

Щербакова принимает участие в шоу Авербуха «Чемпионы», которое проходит с 8 июля по 7 августа. В первом отделении она выступает с произвольной программой сезона-2021/22 «Мастер и Маргарита», а во втором — с новым показательным номером на стихи Окуджавы.

18-летняя спортсменка является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Авербух рассказал о дебютном выступлении Щербаковой в его шоу «Чемпионы».