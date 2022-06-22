Отсутствие россиян или стратегический манёвр: почему Пападакис и Сизерон решили пропустить следующий сезон

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили о пропуске следующего сезона. По мнению тренеров Александра Жулина и Ильи Авербуха, это связано с усталостью и отсутствием конкуренции в танцах на льду. Возможно, олимпийские чемпионы Пекина уже не вернутся. Впрочем, корреспондент RT Елена Вайцеховская уверена, французы не собираются завершать карьеру, а просто на время сменят приоритеты. Екатерина Боброва же не исключает рождения новых звёзд на небосклоне в отсутствие законодателей мод.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят следующий сезон. Одна из самых титулованных пар современности в танцах на льду решила отдохнуть от соревнований и сосредоточиться на гала-концертах и гастрольных турах. Вполне вероятно, что пауза в карьере растянется и на более длительный срок, так как фигуристы не обозначили чётких сроков возвращения.

На первый взгляд, решение выглядит логичным и ожидаемым. Завершился второй олимпийский цикл пары, в котором они достигли, наконец, самой значимой цели — золотых медалей Игр. Кроме того, в этом году французы пополнили свою коллекцию наград очередной, уже пятой, победой на чемпионате мира. Больше только у Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, которые в 70-е годы прошлого столетия шесть раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала.

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Пожалуй, никто бы не удивился, если Габриэла и Гийом решили поставить точку в карьере, уйдя на пике популярности и славы. Однако партнёрша, комментируя взятую паузу, заявила, что они ещё не сказали в спорте своего последнего слова. Вероятно, титулованные атлеты пока не пресытились победами.

Но выступление в грядущем сезоне было бы для них лишено всякого спортивного азарта — с отстранением российских фигуристов от международных турниров конкурентов для великих французов и вовсе не осталось. Единственное поражение Пападакис и Сизерону в завершившемся олимпийском цикле нанесли Виктория Синицина и Никита Кацалапов на чемпионате Европы 2020 года. Тогда подопечные Александра Жулина завоевали титул, опередив соперников на ничтожные 0,14 балла.

Среди пар, вошедших в пятёрку лучших на Играх в Пекине, в этом сезоне на мировой арене выступят лишь американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Ни те, ни другие при всём уважении — не соперники для пятикратных чемпионов мира. Именно поэтому Илья Авербух считает закономерным, что французы решили взять время на отдых.

«Они дошли до своего пика: выиграли все турниры, которые только возможно… Пятикратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы… Думаю, они потеряли моральную мотивацию. Такая пауза вполне объяснима. Попробуют себя в другом амплуа», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По мнению Александра Жулина, важную роль в решении французов сыграло отстранение от международных соревнований российских фигуристов и в данной ситуации для них это было абсолютно верным шагом.

«Фактически соперников у них нет, так как теперь и русских пар не будет — это первое. Во-вторых, думаю, они хотят посмотреть, устали ли они вообще от спорта, есть ли смысл продолжать кататься. Честно говоря, думал, они совсем закончат. Значит, есть ещё какие-то амбиции», — заявил заслуженный тренер России.

Нынешний перерыв в карьере для Пападакис и Сизерона будет не первым: они уже пропускали сезон-2020/21, хотя и по другим причинам. Тогда, в разгар пандемии коронавируса, французы решили минимизировать риски и отказались от выступлений. Но сравнивать эти две ситуации сложно, так как тогда было очевидно, что вопрос о завершении карьеры не стоит. Пара не прекращала тренировок, а планомерно готовилась к предстоящей Олимпиаде.

Теперь же, достигнув максимальных целей, Габриэла и Гийом могут позволить себе расслабиться и пожить жизнью вне спорта. И как знать, найдут ли они затем в себе силы, чтобы вновь вернуться к суровым ограничениям и жёсткому тренировочному режиму. Жулин, например, не исключает, что пауза в карьере обернётся её окончательным завершением.

«Может, будут какие-то интересы, которые их более увлекут. Вполне допускаю, что они вообще не вернутся», — отметил специалист.

Однако есть перед глазами и позитивный пример аналогичного перерыва — Тесса Вертью и Скотт Моир. После Олимпиады в Сочи, которую они проиграли партнёрам по тренировочной группе Мэрил Дэвис и Чарли Уайту, раздосадованные канадцы пропустили сразу два сезона. Многие тогда уже списали их со счетов, тем более в начале нового олимпийского цикла на танцевальном небосклоне уже засверкала звезда Пападакис и Сизерона.

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Но Тесса и Скотт смогли снова вернуться на прежний уровень — и не просто вернуться, но и стать первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Немалую роль в их триумфе сыграла новая команда тренеров — Мари-Франс Дюбрёй и Патрис Лозон, у которых тренируются и Габи с Гийомом, и которые задают тон этого вида фигурного катания в последние годы.

Можно предположить, что триумфаторы Пекина пойдут по тому же пути и постараются повторить достижения Вертью и Моира. По крайней мере, многим любителям и специалистам было бы любопытно понаблюдать за таким развитием событий.

«Почему нет? Тем более они катаются у тех же тренеров. Было бы интересно понаблюдать за этим», — заявила RT олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире Екатерина Боброва.

Журналист RT Елена Вайцеховская отметила, что будет с нетерпением ждать возвращения Пападакис и Сизерона. По её мнению, им не время завершать карьеру окончательно, так как пока на горизонте не просматривается ни одной танцевальной пары хотя бы близкой по способностям и потенциалу.

«Во-первых, велика вероятность, что за тот год, что французы решили взять себе в качестве отпуска и уже объявили об этом миру, в международный спорт вернётся Россия и в соревнованиях снова появится азарт. А во-вторых, у них уже был опыт пропуска сезона, и опыт этот оказался более чем успешным, как показали Игры в Пекине. Почему-то и сейчас не покидает чувство, что история повторится. Что Габи с Гийомом совершенно чётко понимают, чего хотят и как этого добиться, хоть и не говорят об этом вслух», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

А по мнению Бобровой, в отсутствие лидеров в мире танцев на льду могут появиться другие пары, как в своё время спрогрессировали Габриэла и Гийом после сочинских Игр.

«Когда восемь лет назад после Олимпиады ушли сильные пары и взлетели Пападакис и Сизерон, это было неожиданно для всех. Никто не мог предположить такого развития событий до начала сезона. Возможно, и в этот раз произойдёт что-то подобное и мы увидим взлёт новых звёзд фигурного катания. Но может такого и не произойдёт. Тогда мы будем наблюдать начальную картину становления пресловутой очереди, когда множество пар бьются за первое место», — сказала бывшая спортсменка.

Она также отметила, что сложно делать более точные прогнозы до начала соревновательного сезона, так как пока нет ясности, кто из фигуристов продолжит карьеру.

«Может быть, кто-то пропустит начало сезона и вернётся только к чемпионатам Европы, четырёх континентов и мира. Когда мы поймём, кто начинает выступать, и насколько хорошо они готовы, тогда можно будет говорить более определённо», — заключила Боброва.