Пападакис и Сизерон с мировым рекордом стали чемпионами мира в танцах на льду

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Действующие олимпийские чемпионы набрали по итогам произвольной программы 137,09 балла, а по сумме двух программ — 229,82 балла. Таким образом, они побили свои же мировые рекорды в произвольной (136,58) и по сумме двух программ (226,98).

Напомним, что днём ранее они установили новый мировой рекорд в ритм-танце.

Серебро чемпионата мира завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (222,39), а тройку лучших замкнули их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (216,83).

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала.