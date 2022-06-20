Объяснимые эмоции: почему Трусову не стоит критиковать за слова о заслуженном золоте Олимпиады

Александра Трусова заявила, что заслужила золотую медаль Олимпийских игр в Пекине за прокат произвольной программы. Легенды российского фигурного катания отреагировали на слова спортсменки достаточно жёстко — Ирина Роднина назвала их глупыми, а Татьяна Тарасова посоветовала ей кататься чище. Почему нападки на королеву квадов несправедливы и что на самом деле она имела в виду — в материале RT.

Из новостей прошедшей недели почему-то зацепила дискуссия, которая развернулась вокруг вице-чемпионки пекинских Игр Александры Трусовой: заслужила Саша золотую олимпийскую медаль за личный прокат или нет? Сама она считает, что да — это следовало из её фразы, сказанной в интервью: «Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль — та, которую, как я считаю, я заслужила своим прокатом, — мне была важна. Именно эта медаль».

Жёсткая реакция коллег по ремеслу на откровенность 17-летней спортсменки не заставила себя ждать, но как раз здесь хочется поразмышлять. Золотые олимпийские медали почти никогда не становятся бонусом за те или иные заслуги, и глуп тот, кто даже частично рассчитывает на Играх на подобное. Просто с тех пор, как у фигуристов в программе Игр появились командные соревнования, понятие «заслужил — не заслужил» начало приобретать некий скрытый смысл.

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Кто, скажем, в большей степени заслуживал командного олимпийского золота Сочи — Аделина Сотникова, ставшая на тех Играх чемпионкой в личном первенстве, или какой-либо из российских танцевальных дуэтов? И разве не за былые (пусть грандиозные) заслуги получил свой шанс в том же самом Сочи обладатель трёх медалей предыдущих Олимпиад Евгений Плющенко? Было ли справедливо не делать в Пекине командных замен, в то время как у России имелся феноменальный шанс одновременно получить не шестёрку олимпийских чемпионов, а больше?

С позиции заслуженности Саша Трусова, конечно же, должна была выступить в команднике. В мире нет другой фигуристки, кто так мощно двинул развитие своего вида спорта вперёд — с этим вряд ли не согласятся даже те, кому катание Трусовой и сейчас кажется недостаточно выразительным и проникновенным. Помимо количественного рекорда (пять приземлённых четверных в одной программе), фигуристка преподнесла миру ещё один поистине бесценный подарок: наглядно продемонстрировала, что для успешных четверных прыжков совершенно необязательно быть худосочным допубертатным ребёнком. Что это всего лишь вопрос огромного желания и физической готовности тела.

Точно так же, кстати, возможности выступить в командном первенстве заслуживала Анна Щербакова: девочка, почти всегда побеждающая «вопреки» и этим не оставляющая никого равнодушным. Плюс — статус действующей чемпионки мира, три титула чемпионки страны. Словом, Ане было что положить на весы в свою пользу.

Задним умом мы все сильны, тем не менее сейчас действительно стало совершенно понятно, что не такой уж одиозный вариант высказывали до Игр некоторые любители фигурного катания, предлагая выставить обеих упомянутых спортсменок в командник, отдав личное первенство на откуп Камиле Валиевой.

Что могла бы получить в этом случае наша страна? С большой вероятностью — те же самые золотые командные олимпийские медали минус грандиозный скандал, который тянется уже несколько месяцев, и неизвестно, когда и чем завершится. Можно сколько угодно считать российских атлетов, выступавших в командном первенстве, чемпионами, но если допинговое разбирательство по делу Валиевой закончится не в её пользу, останется констатировать, что Российская федерация фигурного катания допустила просчёт, заявив спортсменку в ту дисциплину, где формально на весах лежит одна медаль, а фактически их шесть.

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Положа руку на сердце, не думаю, что Трусова вообще имела в виду командный турнир, рассуждая о заслуженности так и не доставшейся ей высшей награды. Уверена, что нет. Саша — слишком большой индивидуалист, чтобы ставить знак равенства между командной и личной наградой. К тому же, по словам человека из близкого круга спортсменки, она ещё в январе была поставлена в известность, что место в команднике для неё не предусмотрено. Ну а в личке она пошла ва-банк и проиграла.

Хотя проиграла — слово здесь неправильное. Точно так же не совсем корректен, на мой взгляд, комментарий Татьяны Тарасовой насчёт того, что ни один из судей не поставил Трусову на первое место. Произвольную программу Саша оставила за собой пятью голосами против четырёх, и именно этот уникальнейший прокат стал грандиозным восклицательным знаком всей женской олимпийской эпопеи. И разве кто-то был готов заявить после того выступления, что Трусова не заслуживает победы?

Она, безусловно, её заслуживала больше, чем кто угодно другой. Заслуживала, но не добилась — так бывает. Разные вещи, кстати.

И уж чего Саша точно не заслужила, так это нынешних комментариев в свой адрес.